Zmenek za starše - Sezona 2 - 2. oddaja

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Zmenek za starše , My Mum, Your Dad

Sezona 2 Epizoda 2

Ko se med starši začnejo spletati prve resnejše vezi, otroci dobijo nalogo, ki lahko spremeni potek dogajanja. Michelle mora premisliti, ali bo zaupala opozorilu o Masiju, medtem pa prihod dveh novih samskih mamic povsem premeša razmerja v vili. Bo nova konkurenca prinesla sveže romance ali razdrla tiste, ki so se šele začele?

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  • Sezona 2

  • Sezona 1

32:03
Zmenek za starše - Sezona 2 - 6. oddaja

6. oddaja

V vilo prispe nov samski očka Wes, ki takoj pritegne pozornost več mamic in premeša razmerja. Med delavnico o zaupanju se med nekaterimi hitro spletejo nove vezi, druge pa neprijetna vprašanja prisilijo v razmislek o prihodnosti. Medtem ena od romanc postaja vse resnejša. Se bo prihod novega tekmovalca končal z novo ljubeznijo ali razočaranjem?
33:06
Zmenek za starše - Sezona 2 - 5. oddaja

5. oddaja

Po čustvenem pogovoru se ena od mamic odloči, da bo ostala v vili in ljubezni dala še eno priložnost. Zvečer starše čaka večer iskrenih vprašanj, pri katerem morajo razkriti podrobnosti iz svoje preteklosti. Nekateri odgovori sprožijo dvome, drugi pa nepričakovano še bolj zbližajo nastajajoče pare.
34:02
Zmenek za starše - Sezona 2 - 4. oddaja

4. oddaja

Otroci z izbiro zmenkov znova močno vplivajo na dogajanje v vili. Medtem ko se ena romanca nepričakovano poglablja, iskren pogovor drugega para prinese boleče razočaranje. Čustva hitro privrejo na dan, eden od otrok pa se odloči poseči v dogajanje, da bi zaščitil svojega starša. Bo to rešilo ali dokončno uničilo nastajajočo zvezo?
32:38
Zmenek za starše - Sezona 2 - 3. oddaja

3. oddaja

Prihod dveh novih samskih mamic povsem premeša razmerja v vili. Nekateri hitro pozabijo na prve simpatije, drugi pa se začnejo spraševati, ali lahko zaupajo osebi, ki jim je najbolj pri srcu. Medtem ko se rojevajo nova poznanstva, se med nekaterimi pari prvič pojavita ljubosumje in negotovost.
36:43
Zmenek za starše - Sezona 2 - 2. oddaja

2. oddaja

Ko se med starši začnejo spletati prve resnejše vezi, otroci dobijo nalogo, ki lahko spremeni potek dogajanja. Michelle mora premisliti, ali bo zaupala opozorilu o Masiju, medtem pa prihod dveh novih samskih mamic povsem premeša razmerja v vili. Bo nova konkurenca prinesla sveže romance ali razdrla tiste, ki so se šele začele?
34:39
Zmenek za starše - Sezona 2 - 1. oddaja

1. oddaja

Nova skupina samskih staršev prispe v vilo, kjer vsi upajo na drugo priložnost za ljubezen. Tokrat dobro vedo, da vsak njihov korak budno spremljajo otroci, ki odločajo o zmenkih. Med prvimi pari hitro preskočijo iskrice, le Simmo ostane brez spremljevalke. Nato pa razkritje o preteklosti enega izmed očetov zamaje obetavno romanco.

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  • Sezona 2

  • Sezona 1