Zmenek za starše - Sezona 2 - 10. oddaja

Zmenek za starše , My Mum, Your Dad
Otroci dobijo priložnost, da se iz oči v oči pogovorijo s starši. Hči enemu od očetov razkrije, kaj je o njem slišala med skrivnim opazovanjem, kar zamaje njegovo zaupanje v novo izbranko. Ko od nje zahteva iskren odgovor, se pogovor hitro sprevrže v hud spor. Bo njuna romanca preživela prvo veliko preizkušnjo?Prikaži več
Sezona 2Je za ljubezen res kdaj prepozno? V zabavnem resničnostnem šovu se osem samskih staršev odpravi na romantično pustolovščino v upanju, da bodo ponovno našli ljubezen. Med zmenki, novimi poznanstvi in nepričakovanimi iskricami se rojevajo posebne zgodbe, a njihove poti budno spremljajo odrasli otroci, ki imajo pomembno vlogo pri iskanju pravega partnerja. Bodo starši našli srečo v ljubezni in bodo njihovi otroci novo romanco tudi odobrili?Žanr: Resničnostni šovDržava: Združeno kraljestvo
Sezona 1Je za ljubezen res kdaj prepozno? V zabavnem resničnostnem šovu se osem samskih staršev odpravi na romantično pustolovščino v upanju, da bodo ponovno našli ljubezen. Med zmenki, novimi poznanstvi in nepričakovanimi iskricami se rojevajo posebne zgodbe, a njihove poti budno spremljajo odrasli otroci, ki imajo pomembno vlogo pri iskanju pravega partnerja. Bodo starši našli srečo v ljubezni in bodo njihovi otroci novo romanco tudi odobrili?Žanr: Resničnostni šovDržava: Združeno kraljestvo
32:09
10. oddaja
Otroci dobijo priložnost, da se iz oči v oči pogovorijo s starši. Hči enemu od očetov razkrije, kaj je o njem slišala med skrivnim opazovanjem, kar zamaje njegovo zaupanje v novo izbranko. Ko od nje zahteva iskren odgovor, se pogovor hitro sprevrže v hud spor. Bo njuna romanca preživela prvo veliko preizkušnjo?
30:59
9. oddaja
Po pestrem dnevu se napetosti v vili še stopnjujejo. Eden od otrok se odloči poseči v dogajanje in očetu iskreno pove, da je čas, da zapusti iskanje ljubezni. Medtem se med nekaterimi pari čustva poglabljajo, nov par pa počasi odkriva, da se tudi iz sramežljivosti lahko rodi nekaj lepega.
35:12
8. oddaja
Po burnem večeru skušajo tekmovalci začeti znova, toda sproščeno druženje hitro razkrije nove zamere. Med golfom in razvajanjem v toplicah otroci na skrivaj spremljajo pogovore svojih staršev in slišijo stvari, ki jih niso pričakovali. Bo iskrenost okrepila nastajajoče zveze ali sprožila nov val sporov?
31:26
7. oddaja
V vilo prispe nova tekmovalka Donna, ki že ob prihodu jasno pove, da jo zanima le ljubezen. Njena neposrednost hitro razburi preostale mamice, še posebej potem, ko se začne zanimati za enega od najbolj zaželenih samskih očetov. Nato otroci sprejmejo novo težko odločitev in eden od staršev bo moral zapustiti vilo.
32:03
6. oddaja
V vilo prispe nov samski očka Wes, ki takoj pritegne pozornost več mamic in premeša razmerja. Med delavnico o zaupanju se med nekaterimi hitro spletejo nove vezi, druge pa neprijetna vprašanja prisilijo v razmislek o prihodnosti. Medtem ena od romanc postaja vse resnejša. Se bo prihod novega tekmovalca končal z novo ljubeznijo ali razočaranjem?
33:06
5. oddaja
Po čustvenem pogovoru se ena od mamic odloči, da bo ostala v vili in ljubezni dala še eno priložnost. Zvečer starše čaka večer iskrenih vprašanj, pri katerem morajo razkriti podrobnosti iz svoje preteklosti. Nekateri odgovori sprožijo dvome, drugi pa nepričakovano še bolj zbližajo nastajajoče pare.
34:02
4. oddaja
Otroci z izbiro zmenkov znova močno vplivajo na dogajanje v vili. Medtem ko se ena romanca nepričakovano poglablja, iskren pogovor drugega para prinese boleče razočaranje. Čustva hitro privrejo na dan, eden od otrok pa se odloči poseči v dogajanje, da bi zaščitil svojega starša. Bo to rešilo ali dokončno uničilo nastajajočo zvezo?
32:38
3. oddaja
Prihod dveh novih samskih mamic povsem premeša razmerja v vili. Nekateri hitro pozabijo na prve simpatije, drugi pa se začnejo spraševati, ali lahko zaupajo osebi, ki jim je najbolj pri srcu. Medtem ko se rojevajo nova poznanstva, se med nekaterimi pari prvič pojavita ljubosumje in negotovost.
36:43
2. oddaja
Ko se med starši začnejo spletati prve resnejše vezi, otroci dobijo nalogo, ki lahko spremeni potek dogajanja. Michelle mora premisliti, ali bo zaupala opozorilu o Masiju, medtem pa prihod dveh novih samskih mamic povsem premeša razmerja v vili. Bo nova konkurenca prinesla sveže romance ali razdrla tiste, ki so se šele začele?
34:39
1. oddaja
Nova skupina samskih staršev prispe v vilo, kjer vsi upajo na drugo priložnost za ljubezen. Tokrat dobro vedo, da vsak njihov korak budno spremljajo otroci, ki odločajo o zmenkih. Med prvimi pari hitro preskočijo iskrice, le Simmo ostane brez spremljevalke. Nato pa razkritje o preteklosti enega izmed očetov zamaje obetavno romanco.