Zmenek za starše - Sezona 2 - 14. oddaja

Zmenek za starše - Sezona 2

2024

Je za ljubezen res kdaj prepozno? V zabavnem resničnostnem šovu se osem samskih staršev odpravi na romantično pustolovščino v upanju, da bodo ponovno našli ljubezen. Med zmenki, novimi poznanstvi in nepričakovanimi iskricami se rojevajo posebne zgodbe, a njihove poti budno spremljajo odrasli otroci, ki imajo pomembno vlogo pri iskanju pravega partnerja. Bodo starši našli srečo v ljubezni in bodo njihovi otroci novo romanco tudi odobrili?