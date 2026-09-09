Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 9. oddaja

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Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška , Your Face Sounds Familiar

Sezona 10 Epizoda 9

Nova oddaja obeta še eno serijo drznih preobrazb. Lovro Juraga se bo prelevil v Senidah, Laura Sušec pa bo na oder prinesla eksplozivno energijo skupine Prodigy. Lovra tako čaka preobrazba, ki zahteva popolnoma drugačen glasbeni izraz, Laura pa se bo spopadla z enim najbolj energičnih nastopov doslej.

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  • Sezona 10

2:20:07
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 1. oddaja

1. oddaja

Osem tekmovalcev bo v prvi oddaji nove sezone stopilo na veliki oder in se prelevilo v največje domače ter svetovne glasbene zvezde. Na odru bodo zaživeli Lady Gaga, Gabi Novak, Marko Perković Thompson, Dua Lipa, Benson Boone in drugi priljubljeni izvajalci. Spektakel se začenja z večerom polnim presenečenj, nepozabnih nastopov in vrhunskih imitacij.
1:56:29
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 2. oddaja

2. oddaja

Po odmevnem začetku se tekmovalci vračajo z novimi zahtevnimi preobrazbami. Iva Ajduković bo prvič stopila v moško vlogo in se prelevila v Mateja Bulića, Sven Pocrnić pa se bo spopadel z nastopom Britney Spears. Čakajo jih novi pevski in plesni izzivi, ki bodo znova preizkusili njihove meje.
2:05:32
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 3. oddaja

3. oddaja

Nova oddaja prinaša raznolike glasbene preobrazbe. Tekmovalci bodo stopili v čevlje Madonne, Josipe Lisac, Adele, Danijele Martinović, Tošeta Proeskega, Daddyja Yankeeja in skupine Imagine Dragons. Vsaka vloga zahteva drugačen vokal, odrsko prezenco in prepričljivo interpretacijo, zato bodo izzivi še večji.
1:55:58
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 4. oddaja

4. oddaja

Tekmovalce čakajo nove zahtevne preobrazbe v Michaela Sembella, Tota Cutugna, Eda Sheerana in druge glasbene zvezde. Posebno zanimanje pa bo pritegnil dvoboj dveh tekmovalk, ki se bosta istočasno prelevili v Severino. Ista glasbena ikona, dva povsem različna nastopa in nov izziv za žirijo.
2:05:32
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 5. oddaja

5. oddaja

Tokratna oddaja prinaša nov spektakel, zahtevne preobrazbe in veliko čustev. Eden največjih izzivov večera bo preobrazba v Céline Dion, ki slovi po izjemnem glasu in čustvenih interpretacijah, zato bo od tekmovalca zahtevala vrhunsko vokalno izvedbo. Kdo bo z osupljivim nastopom osvojil tako žirijo kot tudi občinstvo?
1:54:45
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 6. oddaja

6. oddaja

Tekmovanje postaja vse zahtevnejše, kandidati pa bodo znova zapustili svojo cono udobja. Na odru bodo oživeli Jennifer Lopez, Elvis Presley, Neda Ukraden in druge glasbene legende. Nekatere tekmovalce čakajo zahtevne koreografije, druge močni vokalni nastopi, vsi pa bodo morali dokazati, da se znajo popolnoma vživeti v svoje glasbene vzornike.
1:54:30
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 7. oddaja

7. oddaja

Nova oddaja prinaša nove glasbene izzive in preobrazbe, ki bodo od tekmovalcev zahtevale veliko ustvarjalnosti in odrske prepričljivosti. Tokrat se bodo prelevili v domače, regionalne in svetovne glasbene zvezde ter se spopadli z raznolikimi glasbenimi slogi. Kdo bo najbolj prepričljivo ujel značaj in energijo svojega glasbenega vzornika?
1:53:18
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 8. oddaja

8. oddaja

Tekmovalce čakajo nove zahtevne preobrazbe. Lovro Juraga se bo prelevil v Amy Winehouse, David Amaro pa bo stopil v čevlje legendarnega Freddieja Mercuryja, kar opisuje kot enega največjih izzivov doslej. Oba čakata zahtevna vokalna in odrska nastopa, ki bosta preizkusila njune sposobnosti. Kdo bo bolj prepričljivo oživil glasbeno ikono?
1:51:56
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 9. oddaja

9. oddaja

Nova oddaja obeta še eno serijo drznih preobrazb. Lovro Juraga se bo prelevil v Senidah, Laura Sušec pa bo na oder prinesla eksplozivno energijo skupine Prodigy. Lovra tako čaka preobrazba, ki zahteva popolnoma drugačen glasbeni izraz, Laura pa se bo spopadla z enim najbolj energičnih nastopov doslej.
1:50:46
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 10. oddaja

10. oddaja

Tekmovanje vstopa v odločilno fazo, kandidati pa se pripravljajo na nove zahtevne preobrazbe. David Amaro bo stopil v čevlje Halida Bešlića in se poklonil eni največjih glasbenih legend regije, Laura Sušec pa bo zaživela kot Jasna Zlokić. Oba čakata čustveno in vokalno izjemno zahtevna nastopa.
2:02:07
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 11. oddaja

11. oddaja

Pred tekmovalci so ene najzahtevnejših preobrazb sezone. Sven Pocrnić se bo prelevil v Sama Smitha, Lovro Juraga v Cher, Nora Ćurković pa v energičnega Psyja. Vsak nastop bo zahteval popolnoma drugačen glasbeni in odrski pristop, zato bodo odločale podrobnosti, pogum in prepričljiva interpretacija.
2:05:16
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 12. oddaja

12. oddaja

Polfinalna oddaja bo odločila, kdo bo stopil v veliki finale priljubljenega hrvaškega šova. Sven Pocrnić bo oživil Domenica Modugna in legendarno italijansko popevko, Lovro Juraga pa bo stopil v čevlje Brucea Springsteena. Eden se bo moral zanesti na brezčasen šarm in vokal, drugi na neukrotljivo rockovsko energijo. Kdo si bo priboril mesto v finalu?
2:00:49
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 13. oddaja

13. oddaja

Veliki finale jubilejne sezone priljubljenega hrvaškega šova prinaša še zadnje preobrazbe štirih finalistov. Vsak bo izbral glasbeno ikono, s katero bo skušal še zadnjič navdušiti žirijo in občinstvo. Po tednih zahtevnih preobrazb bo odločal prav zadnji nastop, ki bo kronal zmagovalca sezone in sklenil glasbeni spektakel.

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