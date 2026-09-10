Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 10. oddaja

12. oddaja

Polfinalna oddaja bo odločila, kdo bo stopil v veliki finale priljubljenega hrvaškega šova. Sven Pocrnić bo oživil Domenica Modugna in legendarno italijansko popevko, Lovro Juraga pa bo stopil v čevlje Brucea Springsteena. Eden se bo moral zanesti na brezčasen šarm in vokal, drugi na neukrotljivo rockovsko energijo. Kdo si bo priboril mesto v finalu?