Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška - Sezona 10 - 11. oddaja

Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška , Your Face Sounds Familiar
Pred tekmovalci so ene najzahtevnejših preobrazb sezone. Sven Pocrnić se bo prelevil v Sama Smitha, Lovro Juraga v Cher, Nora Ćurković pa v energičnega Psyja. Vsak nastop bo zahteval popolnoma drugačen glasbeni in odrski pristop, zato bodo odločale podrobnosti, pogum in prepričljiva interpretacija.Prikaži več
Sezona 10Največje glasbene uspešnice, osupljive preobrazbe in nepozabni odrski nastopi. Osem tekmovalcev bo stopilo v čevlje največjih domačih in svetovnih glasbenih zvezd, med njimi tudi slovenski pevec David Amaro. Kdo bo najbolj navdušil žirijo in občinstvo? Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška prinaša spektakel vrhunske zabave, smeha, petja, plesa in presenečenj, ki vas bo prikoval pred zaslone.Žanr: Resničnostni šovDržava: Hrvaška
2:20:07
1. oddaja
Osem tekmovalcev bo v prvi oddaji nove sezone stopilo na veliki oder in se prelevilo v največje domače ter svetovne glasbene zvezde. Na odru bodo zaživeli Lady Gaga, Gabi Novak, Marko Perković Thompson, Dua Lipa, Benson Boone in drugi priljubljeni izvajalci. Spektakel se začenja z večerom polnim presenečenj, nepozabnih nastopov in vrhunskih imitacij.
1:56:29
2. oddaja
Po odmevnem začetku se tekmovalci vračajo z novimi zahtevnimi preobrazbami. Iva Ajduković bo prvič stopila v moško vlogo in se prelevila v Mateja Bulića, Sven Pocrnić pa se bo spopadel z nastopom Britney Spears. Čakajo jih novi pevski in plesni izzivi, ki bodo znova preizkusili njihove meje.
2:05:32
3. oddaja
Nova oddaja prinaša raznolike glasbene preobrazbe. Tekmovalci bodo stopili v čevlje Madonne, Josipe Lisac, Adele, Danijele Martinović, Tošeta Proeskega, Daddyja Yankeeja in skupine Imagine Dragons. Vsaka vloga zahteva drugačen vokal, odrsko prezenco in prepričljivo interpretacijo, zato bodo izzivi še večji.
1:55:58
4. oddaja
Tekmovalce čakajo nove zahtevne preobrazbe v Michaela Sembella, Tota Cutugna, Eda Sheerana in druge glasbene zvezde. Posebno zanimanje pa bo pritegnil dvoboj dveh tekmovalk, ki se bosta istočasno prelevili v Severino. Ista glasbena ikona, dva povsem različna nastopa in nov izziv za žirijo.
2:05:32
5. oddaja
Tokratna oddaja prinaša nov spektakel, zahtevne preobrazbe in veliko čustev. Eden največjih izzivov večera bo preobrazba v Céline Dion, ki slovi po izjemnem glasu in čustvenih interpretacijah, zato bo od tekmovalca zahtevala vrhunsko vokalno izvedbo. Kdo bo z osupljivim nastopom osvojil tako žirijo kot tudi občinstvo?
1:54:45
6. oddaja
Tekmovanje postaja vse zahtevnejše, kandidati pa bodo znova zapustili svojo cono udobja. Na odru bodo oživeli Jennifer Lopez, Elvis Presley, Neda Ukraden in druge glasbene legende. Nekatere tekmovalce čakajo zahtevne koreografije, druge močni vokalni nastopi, vsi pa bodo morali dokazati, da se znajo popolnoma vživeti v svoje glasbene vzornike.
1:54:30
7. oddaja
Nova oddaja prinaša nove glasbene izzive in preobrazbe, ki bodo od tekmovalcev zahtevale veliko ustvarjalnosti in odrske prepričljivosti. Tokrat se bodo prelevili v domače, regionalne in svetovne glasbene zvezde ter se spopadli z raznolikimi glasbenimi slogi. Kdo bo najbolj prepričljivo ujel značaj in energijo svojega glasbenega vzornika?
1:53:18
8. oddaja
Tekmovalce čakajo nove zahtevne preobrazbe. Lovro Juraga se bo prelevil v Amy Winehouse, David Amaro pa bo stopil v čevlje legendarnega Freddieja Mercuryja, kar opisuje kot enega največjih izzivov doslej. Oba čakata zahtevna vokalna in odrska nastopa, ki bosta preizkusila njune sposobnosti. Kdo bo bolj prepričljivo oživil glasbeno ikono?
1:51:56
9. oddaja
Nova oddaja obeta še eno serijo drznih preobrazb. Lovro Juraga se bo prelevil v Senidah, Laura Sušec pa bo na oder prinesla eksplozivno energijo skupine Prodigy. Lovra tako čaka preobrazba, ki zahteva popolnoma drugačen glasbeni izraz, Laura pa se bo spopadla z enim najbolj energičnih nastopov doslej.
1:50:46
10. oddaja
Tekmovanje vstopa v odločilno fazo, kandidati pa se pripravljajo na nove zahtevne preobrazbe. David Amaro bo stopil v čevlje Halida Bešlića in se poklonil eni največjih glasbenih legend regije, Laura Sušec pa bo zaživela kot Jasna Zlokić. Oba čakata čustveno in vokalno izjemno zahtevna nastopa.
2:02:07
11. oddaja
Pred tekmovalci so ene najzahtevnejših preobrazb sezone. Sven Pocrnić se bo prelevil v Sama Smitha, Lovro Juraga v Cher, Nora Ćurković pa v energičnega Psyja. Vsak nastop bo zahteval popolnoma drugačen glasbeni in odrski pristop, zato bodo odločale podrobnosti, pogum in prepričljiva interpretacija.
2:05:16
12. oddaja
Polfinalna oddaja bo odločila, kdo bo stopil v veliki finale priljubljenega hrvaškega šova. Sven Pocrnić bo oživil Domenica Modugna in legendarno italijansko popevko, Lovro Juraga pa bo stopil v čevlje Brucea Springsteena. Eden se bo moral zanesti na brezčasen šarm in vokal, drugi na neukrotljivo rockovsko energijo. Kdo si bo priboril mesto v finalu?
2:00:49
13. oddaja
Veliki finale jubilejne sezone priljubljenega hrvaškega šova prinaša še zadnje preobrazbe štirih finalistov. Vsak bo izbral glasbeno ikono, s katero bo skušal še zadnjič navdušiti žirijo in občinstvo. Po tednih zahtevnih preobrazb bo odločal prav zadnji nastop, ki bo kronal zmagovalca sezone in sklenil glasbeni spektakel.