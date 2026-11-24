ZUFFA Boxing 12 v London prinaša obračun starih rivalov! Nekdanji svetovni prvak Chris Billam-Smith se bo v glavnem dvoboju pomeril s Chevom Clarkom, s katerim sta se srečevala že v amaterskem ringu. Večer bo dodatno začinil spopad Denzela Bentleyja in Shana Mosleyja mlajšega. Obeta se napet večer britanskega boksa!

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