ZUFFA Boxing 13: Adames vs Warburton , ZUFFA Boxing
Zuffa Boxing 13 v Rijad prinaša večer boksarskih obračunov, ki ga bo zaznamoval dvoboj Carlosa Adamesa in Geroma Warburtona. V ringu se bosta pomerila tudi Jason Moloney in Andres Teran, dodatno napetost pa obeta srečanje Bruna Suraceja in Kamila Bednareka. Čaka nas večer močnih udarcev, taktičnih preizkušenj in nepopustljivega boja za zmago.Prikaži več
2026Zuffa Boxing 13 v Rijad prinaša večer boksarskih obračunov, ki ga bo zaznamoval dvoboj Carlosa Adamesa in Geroma Warburtona. V ringu se bosta pomerila tudi Jason Moloney in Andres Teran, dodatno napetost pa obeta srečanje Bruna Suraceja in Kamila Bednareka. Čaka nas večer močnih udarcev, taktičnih preizkušenj in nepopustljivega boja za zmago.Žanr: Šport, BoksDržava: Združeni arabski emirati